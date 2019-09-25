Дубль Нисимуры помог ЦСКА победить "Аланию" в Кубке России

В среду вечером московский ЦСКА в 1/16 финала Кубка России по футболу во Владикавказе не без труда переиграл местный клуб "Алания" со счетом 3:1 (2:1) и вышел в следующий круг турнира. Дубль в составе армейцев на счету японского форварда Тукумы Нисимуры.

В столице Северной Осетии ажиотаж вокруг этого матч был невероятный. "Алания" (напомним, чемпион Россия 1996 года), возрожденная нынешним летом после случвшегося в 2014-м с ней финансового краха, мечтает как можно быстрее вернуться в элиту отечественного футбола. Президентом клуба стал известный в прошлом голкмпер сборной страны, бронзовый призер Евро-2008 Владимир Габулов (ради этого он ушел с поста министра спорта республики), а главным тренером - жкс-игрок ЦСКА Спартак Гогниев.

К тому же местные фанаты с большим почтением относятся к ЦСКА, который в свое время возглавлял их земляк Валерий Газзаев, а сейчас в составе армейцев выступает Алан Дзагоев. Кстати, полузащитник прилетел во Владикавказ, однако впервые в сезоне выйдет на поле после длительного лечения. Все 15 с половиной тысяч билетов на Республиканский этот поединок были распроданы за три дня (арена когда-то вмечалал 30 тысяч зрителей, но обветшала и верхние трибуны закрытыт на рекнострукцию).

Стартовый состав армейцев примерно по сравнению с воскресным матчем с "Краснодаром" обновился пости наполовину, А дома вообще остались лидеры ЦСКА Аканфеев, Фернандес и Влашич. Оставалось посмотреть, удастся ли без них обыграть Аланию", которое занимает сейчас третье место в зане "Юг" второго дивизиона.

Но первая же атака армейцев стала результативной. Защитник хозяев неловко толкнул в своей штрафной японца Нисимуру, и хавбек сборной России Ахметов с пенальти (хотя голкипер соперника Солдатенко едва не спас свою команду) открыл счет - 0:1, 2-я минута.

Футболисты "Алании", надо признать, стоически перенесли этот удар, быстро пришли в себя и при малейшей возможности неслись к чужим воротам, неистово сражались на каждом участке газона (только за первую половину они получили три "горчичника"). И вскоре эта настойчивость принесла успех: левый защитник армейцев Тикнизян сбил в своей штрафной Хадарцев, который сам точно исполнил 11-метровый - 1:1, 19-я минута.

Правда, гости на 34-й минуте снова вышли вперед: Ахметов идеальным пасом вывел Нисимуру один на один с голкипером, и армеец не промахнулся -1:2.

Во второй половине владикавказцы и вовсе основательно овладели инициативой, раз за разом проникали в штрафную (особенно настойчивы были Машуков, Хадарцев и Крамаренко), нанесли несколько точных ударов в створ ворот. Но Помазун, заменивший в "рамке" Акинфеева, помарок не допускал. Чтобы остановить эти "качели", главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко пришлось выпускать на поле Чалова - своего главного бомбардира. И Федор сразу взялся за дело. Сначала он не переиграл с линии вратарской Солдатенко, но ту же разрезающей передачей вывел воротам Нисимуру. Тукума обыграл голкипера и катнул мяч в сетку - 3:1, 72-я минута.

Владикавказцы, тем не менее, продолжать стойко сражаться (на 80-й минуте Помазун в отчаянном прыжке вытащил мяч из своего правого после удара Засеева с линии штрафной).

Однако гости викторию упустить себе, как и ожидалось, не позволили. ЦСКА получает впервые за последние четыре года путевку в 1/8 финала Кубка России, а "Алания" показывает, что эту команду с большой историей вполне возможно мы скоро увидим в более высоком футбольном дивизионе.