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25.09.2019 12:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В КБР нашли наконечники копий возрастом более 70 тысяч лет

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Во время раскопок в гроте Сарадж-Чуко в Баксанском районе Кабардино-Балкарии археологи обнаружили несколько наконечников копий, сделанных из обсидиана. Они относятся к эпохе среднего палеолита, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя раскопок Северо-Кавказской палеолитической экспедиции Екатерину Дороничеву.

Возраст слоя, в котором археологи обнаружили наконечники, составляет от 70 до 120 тысяч лет, это делает находки одними из древнейших наконечников копий на Кавказе. На территории современного Баксанского района в ту эпоху обитали неандертальцы.

Фото: istockphoto.com
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Кстати, обсидиан, из которого сделаны наконечники, - транспортировался на большое расстояние, так как единственный известный источник вулканического сырья на Северном Кавказе находится в районе села Заюково, более чем в 250 километрах от грота Сарадж-Чуко.

Наконечники крепились к деревянным основаниям и с помощью таких копий неандертальцы охотились на представителей местной фауны. Вероятно, это были бизоны, кавказские туры, олени, дикие лошади, которые обитали в районе стоянки. На месте были найдены скелеты некоторых из этих животных.

"Наши первые результаты позволяют говорить, что неандертальцы появились в этом регионе в период межледниковья, около 130-110 тысяч лет назад. Культурные традиции этой популяции резко отличались от культуры неандертальцев Северо-Западного Кавказа. Нам предстоит изучить, каким образом глобальные климатические циклы влияли на заселение различных регионов, механизмы появления технологических новаций, причины миграций и перезаселения, адаптации культуры к условиям окружающей среды в процессе антропогенеза", - отметила Екатерина Дороничева.

Стоянку эпохи неандертальцев в Сарадж-Чуко удалось открыть в 2016 году. Это древнейший археологический памятник в Кабардино-Балкарской Республике.

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