Индия внесла платеж России за постройку фрегатов

Индия внесла деньги за постройку фрегатов проекта 11356 в Российской Федерации. В ближайшее время Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" приступит к работе.

Об этом заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, сообщает "Интерфакс". Он также добавил, что ОСК получила деньги в полном объеме и готова выполнить контракт для Индии. "Надеемся, что в ближайший месяц корпуса будут подняты на стапель", - отметил Алексей Рахманов.

Президент Объединенной судостроительной корпорации сказал и о высокой ответственности за выполнение данного заказа и заверил, что будут приложены максимальные усилия, чтобы строительство фрегатов шло строго по графику.

Фрегаты проекта 11356 - сторожевые корабли дальней морской зоны. Длина - 124,8 метра, ширина - 15,2. Скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 180 человек. Фрегаты несут навигационное, радиоэлектронное, тактическое, ракетное, противолодочное и другое вооружение.