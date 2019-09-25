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25.09.2019 12:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На улицах Петербурга заметили бродячую лошадь

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители Кировского и Московского районов Петербурга обратили внимание на бродячую лошадь, которая ходит по улицам города, пытается сесть в общественный транспорт и пасется на газонах.

Фото: iStock
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В данный момент судьбу лошади пытается выяснить депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. Как сообщили "РГ" в аппарате парламентария, несколько дней назад Цивилев стал свидетелем того, как на площади Конституции лошадь лягнула девушку.

Сам парламентарий отмечает, что лошадь выглядит худой и запуганной.

Как оказалось, устроить лошадь в добрые руки совсем не просто. Цивилев обратился в отделы по отлову безнадзорных живописных Кировского и Московского районов города и получил ответ, что эти ведомства могут поймать только собак.

Также выяснилось, что полицейские не могут помочь отловить лошадь.

Сейчас Цивилев по ситуации с животным обратился к вице-губернатору Петербурга Николаю Бондаренко.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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