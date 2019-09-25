На улицах Петербурга заметили бродячую лошадь

Жители Кировского и Московского районов Петербурга обратили внимание на бродячую лошадь, которая ходит по улицам города, пытается сесть в общественный транспорт и пасется на газонах.

В данный момент судьбу лошади пытается выяснить депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. Как сообщили "РГ" в аппарате парламентария, несколько дней назад Цивилев стал свидетелем того, как на площади Конституции лошадь лягнула девушку.

Сам парламентарий отмечает, что лошадь выглядит худой и запуганной.

Как оказалось, устроить лошадь в добрые руки совсем не просто. Цивилев обратился в отделы по отлову безнадзорных живописных Кировского и Московского районов города и получил ответ, что эти ведомства могут поймать только собак.

Также выяснилось, что полицейские не могут помочь отловить лошадь.

Сейчас Цивилев по ситуации с животным обратился к вице-губернатору Петербурга Николаю Бондаренко.