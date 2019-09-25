Новости

Экспедиция СФ впервые в мире прошла в Арктике безымянным проливом 11:18
Подлодка "Колпино" погрузилась в сероводород Черного моря 11:15
Скоростная магистраль может связать Минск с Петербургом 11:14
В Беларуси созданы допусловия для развития возобновляемой энергетики 11:05
Киев разрешил опубликовать стенограмму переговоров Зеленского и Трампа 10:56
Большинство американцев пока не поддерживает импичмент Трампу 10:53
Главный тренер "Монако" отметил важность Головина для клуба 10:52
Mazda назвала дату премьеры абсолютно новой модели 10:40
Через Енисей построят еще один мост - седьмой по счету 10:38
Абэ призвал реформировать Совбез ООН 10:37
Косачев высказался относительно перспектив процедуры импичмента Трампу 10:37
Врач рассказала, как похудеть на бутербродах с колбасой 10:35
У браконьеров на Колыме изъяли больше пяти тонн красной икры 10:27
В России начат выпуск американской винтовки AR-15 10:16
Производителя Mercedes-Benz оштрафовали на миллиард долларов 10:00
Кемеровская больница выплатит два миллиона рублей за смерть младенца 09:59
Хилари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента Трампа 09:57
В Иркутской православной гимназии произошло массовое отравление 09:57
Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября 09:56
Видео: на авиабазе Хмеймим построили укрытия для Су-34 и Су-35 09:51
На Чукотке у мужчины нашли банку с золотом на 2,8 млн рублей 09:49
На Ставрополье сообщили об исчезновении самолета 09:48
В Хабаровском крае подняли по тревоге более 800 спецназовцев 09:47
В стрельбах на полигонах ЮВО приняли участие 13 тысяч артиллеристов 09:45
В Сочи зафиксирована рекордно низкая температура за 125 лет 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
25.09.2019 11:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Подлодка "Колпино" погрузилась в сероводород Черного моря

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Экипаж подводной лодки ЧФ "Колпино" выполнил погружение на глубину 240 метров в акватории Черного моря. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информобеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Новейший корабль замечен на особом учении Черноморского флота

- В Рамках корабельного учения экипаж отрабатывал задачи на различных глубинах, с максимальной глубиной погружения более 240 метров, - рассказал Рулев.

К слову, воды Черного моря на глубине более 150-200 метров насыщены сероводородом, из-за чего там полностью отсутствует жизнь, за исключением некоторых бактерий. Но военные моряки должны уметь выполнять поставленные командованием задачи даже в этой агрессивной среде.

Во время спуска в сероводородную зону подводники проверили работу всех систем и механизмов субмарины, отработали управление кораблем на больших глубинах. После этого подлодка всплыла в надводное положение, а экипаж продолжает боевую подготовку.

Учения проходили при поддержке малого противолодочного корабля "Касимов" и спасательного буксира СБС-739.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым Правительство Минобороны Военно-морской флот ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости
Палата представителей США начнет импичмент Трампу
В МИД РФ назвали позором отказ США выдать визы дипломатам из России
Эстония отменила бесплатный безвиз для граждан Украины
Россия увеличила дальность морской ядерной ракеты