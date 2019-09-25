Сын и племянник Михаэля Шумахера выступят в гонках в Сочи

Сразу два представителя знаменитой автогоночной семьи Михаэля Шумахера выйдут на старт в соревнованиях "Формулы-2" и "Формулы-3", которые состоятся на автодроме в Сочи в рамках поддержки Гран-при России - 2019 "королевской" серии "Формула-1".

"Испанская команда "Формулы-3" Campos Racing объявила, что на заключительном этапе сезона в России за нее выступит 17-летний Дэвид Шумахер - сын известного пилота "Формулы-1" Ральфа Шумахера и племянник семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, - говорится в сообщении, помещенном на сайте "Сочи Автодрома". - Он станет вторым представителем знаменитой автогоночной семьи во время уикенда в Сочи: в "Формуле-2" здесь также стартует сын Михаэля Шумахера 20-летний Мик Шумахер".

Гран-при России - 2019 начнется завтра, а главная гонка в классе "Формула-1" состоится в воскресенье, 29 сентября. Сейчас в город продолжают прибывать самые разные грузы. В ближайшее время ожидается приземление чартерного рейса из Сингапура (здесь в минувшее воскресенье прошел очередной этап, который выиграл гонщик "Феррари" Себастьян Феттель) с пилотами "королевских гонок".