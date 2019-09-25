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25.09.2019 15:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

44 медали завоевали продукты и ноу-хау тюменских аграриев

Текст: Иван Ман
Внушительный комплект наград получили сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия Тюменской области на IX Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Всего сибирякам присуждены 44 медали, причем 23 из них золотые, а 12 – серебряные.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Жюри порадовало качество тюменских продуктов, начиная с молочных. Наивысшие баллы получили почти все образцы представленных в Екатеринбурге сыров. Очередную медаль завоевал кисломолочный напиток "Наринэ" от компании "Золотые луга". Похвал заслужили мясные полуфабрикаты от "Ишимского мясокомбината", мясокомбината "Ялуторовский", ООО "Бизон", ООО "Абсолют-Агро". Среди новинок жюри особо отметило очищенный картофель half cooked в вакуумной упаковке. Это один из продуктов недавно запущенного агрофирмой "КРиММ" завода по переработке картофеля, где применены передовые европейские технологии. Посетителям выставки предлагали оценить на вкус "фирменное мороженое региона" - пломбир "Тюменский", ряженку с необычным сочетанием фруктовых наполнителей, ягодные смеси, сало, приготовленное по оригинальному рецепту, даже черную икру - изготовляют в Северном Зауралье и такой деликатес.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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Медали высшей пробы получили разработки аграриев по селекции скота голштинской породы, утилизации отходов зерна, созданию оригинальных кормовых добавок.

- За последние пять лет в агропромышленном комплексе Тюменской области реализовано крупных инвестпроектов на более чем 60 миллиардов рублей. Многие сельскохозяйственные предприятия, производители продуктов питания планируют выйти на межрегиональные и зарубежные рынки. С учетом технологического перевооружения, через которое прошли наши предприятия, это очень хорошая тенденция. При этом необходимо предугадывать вкусы и предпочтения покупателей, выходя на рынки с оригинальными новинками с высокими потребительскими свойствами. Нам не стыдно предложить свою продукцию как российскому, так и зарубежному потребителю, - сказал тюменский губернатор Александр Моор на открытии выставки.

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