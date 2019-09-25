Россия увеличила дальность морской ядерной ракеты

Дальность полета крылатой ракеты морского базирования "Оникс" увеличена до 800 километров. Благодаря новой системе управления повышена точность ракета и защита от средств радиоэлектронного подавления.

- Разработан новый вариант стоящей на вооружении ракеты "Оникс" - "Оникс-М". Он имеет максимальную дальность поражения 800 километров. Летные испытания ракеты начнутся в ближайшие месяцы, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Другой источник рассказал агентству, что тестирование ракеты планировалось на первую декаду сентября и ради этого были закрыты для полетов и судоходства несколько районов Баренцева моря. Но испытания отложили "из-за необходимости дополнительных проверок опытных образцов изделия".

- Летные испытания "Оникса-М" начнутся в ближайшие месяц-два, - рассказал источник. Он добавил, что как и прежний "Оникс", его модернизированная версия может нести обычную или ядерную боевую часть. Максимальная скорость и массо-габаритные характеристики остались прежними.

Крылатая ракета "Оникс" создавалась как универсмальное оружие для ВМФ с возможностью размещения на надводных кораблях различных классов, подводных лодках и самолетах морской авиации. Достоинствами комплекса являются загоризонтная дальность стрельбы, работа по принципу "выстрели-забыл", высокая сверхзвуковая скорость (М 2-2,6) на всех участках полета, набор гибких траекторий, малозаметность для радаров и устойчивость в помехам.

Максимальная дальность полета ПКР "Оникс" 600 километров (экспортный вариант "Яхонт" - 300 км). Носителями ракеты являются береговой мобильный комплекс "Бастион", малые ракетные корабли нескольких типов, атомные подлодки типа "Ясень" и "Антей" (последние перевооружат на "Ониксы" в ходе модернизации), тяжелый атомный крейсер "Адмирал Нахимов" - ожидается, что он первым на флоте получит арсенал из новейших ракет "Оникс-М", "Калибр" и "Циркон".