Salvatore Ferragamo представляет линейку мужской обуви Hybrid, одновременно прогрессивно элегантную и очень комфортную.

"Теперь не нужно жертвовать универсальностью и маневренностью кроссовок, равно как и деловым классическим характером традиционных мужских туфель ручной работы. Новые модели Hybrid стали лучшей версией обеих категорий обуви", - отметил креативный директор Salvatore Ferragamo Пол Эндрю. Такой подход актуален именно сейчас, когда традиционное разделение обуви на деловую и неформальную становится нецелесообразным.

В премьерном выпуске Hybrid - две серии. Первая сочетает в себе верх традиционной классической модели и ультрагибкую подошву из синтетического каучука с веревочной отделкой по краю. Алая подошва противопоставляется черному верху, а черная - верху в оттенке бургунди. В основе другой серии - массивная база в виде сборного каблука-танкетки. Предлагаются три модели: черные дерби, слипоны и дерби с пряжкой, украшенной логотипом марки.