"Сонный костюм": что будет, если человек водит в состоянии усталости

Всем известно, что водить машину в состоянии опьянения - это прямой путь к тому, чтобы устроить ДТП. Но даже если человек просто очень устал, это тоже повод отказаться от того, чтобы сесть за руль. По данным одного из исследований, переутомление может быть причиной каждой пятой аварии.

Дорожная ситуация требует высокой концентрации внимания и быстроты реакции. То, что у человека в состоянии усталости существенно ухудшаются эти способности, наглядно демонстрирует так называемый "сонный костюм", разработанный компанией "Ford". Таким способом компания хочет привлечь внимание к данной проблеме.

Костюм включает в себя специальную кепку, жилет, нарукавники и повязку на лодыжки с утяжелителями. А еще специальные очки, имитирующие микросон - неконтролируемую реакцию на усталость и недосып. Это состояние особенно опасно тем, что водитель может даже не заметить, что заснул на несколько секунд и фактически управлял автомобилем это время вслепую.

Костюм весит больше 18 килограммов, и в нем действительно быстро устаешь и ощущаешь дискомфорт. В чем и признался наш оператор Леша Петров, который протестировал на себе "сонный костюм". Конечно, он не управлял в этой амуниции автомобилем, поскольку это может быть очень опасно. Но мы попросили его походить в "костюме", поиграть в мячик и в компьютерные игры, чтобы проверить, насколько ухудшилась его реакция и самочувствие. Результат - в нашем видео.