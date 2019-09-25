США расширили санкционный список против Венесуэлы

Вашингтон расширил свой санкционный список в отношении Боливарианской республики, добавив в него еще четыре компании, а также четыре судна. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе министерства финансов США.

Речь идет о трех панамских компаниях и одной базирующейся на Кипре, а также о судах под флагом Панамы, которые осуществляют транспортировку химической и нефтяной продукции, пишет ТАСС. По данным Минфина, расширение списка направлено против нефтяного сектора экономики Венесуэлы.

Глава американского ведомства Стивен Мнучин, вновь повторил о решимости США противостоять президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и иностранным представителям, которые поддерживают его.

Ранее, в августе Вашингтон ввел самый жесткий пакет экономических санкций в отношении Венесуэлы. Белый дом полностью заблокировал все активы страны на территории США. Фактически, введенные меры являются полной экономической блокадой и окончательно отрезают Боливарианскую Республику от американского рынка.