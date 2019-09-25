Коллекция Stefano Ricci осень-зима 2019/20 основана на идее путешествия. Она, как всегда, впечатляет качеством тканей и кроя, вниманием к деталям, продуманностью стиля, а также удобством.

Наряду с традиционным для марки вниманием к костюмной классике, Stefano Ricci все больше присматривается к жизни современных путешественников, ценящих сочетание комфорта, качества и хорошего вкуса. Новая коллекция создана для них - и для странствий вне времени.

Ода неторопливости

Премьера коллекции Stefano Ricci осень - зима 2019/20 состоялась на Центральном вокзале Милана в интерьерах поезда на паровой тяге 1920-х годов. Вряд ли это можно объяснить только поиском необычной локации для показа. Дело в другом. Во-первых, в основе осенне-зимней коллекции знаменитого флорентийского бренда лежит идея путешествия. А во-вторых, такое путешествие не имеет целью как можно скорее переместиться из пункта А в пункт B - это полноценный и насыщенный впечатлениями отрезок жизни. Если вспомнить "Восточный экспресс" и другие исторические поезда, можно догадаться, что не случайно писатели, кинематографисты, государственные деятели и другие знаменитости питали к ним особую любовь. Такие поезда - наследники королевских карет. Путешествующие в них люди никуда не торопятся. Время течет, но не утекает сквозь пальцы. Оно дает возможность заметить что-то важное и ценное прямо в эту минуту.

Неформальная одежда для путешествий от Stefano Ricci очень комфортна и современна

Выбор одежды от Stefano Ricci тоже не терпит суеты, поскольку в ней каждая, даже самая, казалось бы, незначительная деталь уникальна. Коллекция бренда как будто говорит о том, что даже в XXI столетии можно создавать вещи на века. "Очарование неподвластной времени элегантности находит свое отражение в неповторимом качестве жизни, - уверен креативный директор марки Филиппо Риччи. - Качество гораздо важнее количества. Это личное удовольствие от путешествия, где эксклюзивность - важнейшая ценность для человека, которому нравится делать выбор и который хочет, чтобы каждая мелочь была особенной". По его словам, коллекция посвящена безупречному джентльмену, который даже в путешествиях ценит мастерство пошива, материалы, технологии ручного труда и знаменитую итальянскую креативность.

Орлы и крокодилы

В новой коллекции Stefano Ricci есть и формальная классика, и торжественные костюмы на выход, и строгие пальто с меховыми воротниками, но сейчас речь не о них. Больше всего здесь привлекают элегантность и комфорт повседневной одежды. Stefano Ricci, безусловно, возносит на новый уровень понимание того, какими должны быть вещи, в которых мужчине удобно ходить, ездить, сидеть - вообще двигаться.

Например, это свитер с молнией на высоком, плотно облегающем шею воротнике - он сделан из эксклюзивной пряжи, состоящей из шерсти и шелка. Или легкая куртка с карманами, отчасти напоминающая френч, - ее верх и подкладка выполнены из чистого кашемира, а детали отделки - из шелка и овчины. Куртка снабжена внутренними и внешними карманами, а также застежками на молнии и пуговицах. Все это делает вещь одновременно ценной и практичной. Кстати, верхняя одежда из кашемира обладает водоотталкивающими свойствами.

В коллекции много курток-блузонов на молнии, отчасти наследующих спортивный стиль, но лишенных его приземленности, во многом из-за выбора цветов и материалов - это кашемир, смесь кашемира с шелком и даже чистый шелк. Кашемировые блузоны имеют пуховую набивку, есть двусторонние модели. Как ни удивительно для осенне-зимней коллекции, предлагается даже куртка-блузон из шелка, на шелковой же подкладке, с геометрическим узором на груди и фирменным изображением орла на внутренней стороне изделия.

Пожалуй, самые примечательные вещи - черная куртка из крокодиловой кожи с воротником, отделанным мехом соболя, и куртка из смеси тонкой шерсти, шелка и викуньи, с деталями из крокодиловой кожи, на меховой подкладке из бритой норки.

Вместительные кожаные сумки и обувь - неотъемлемая часть коллекции. Замшевые ботинки "Чакка" на каучуковой подошве можно считать современной альтернативой брогам и мокасинам. Они выполнены из мягкой телячьей кожи с минимальной шнуровкой и могут сочетаться как с повседневной одеждой, так и с костюмами.