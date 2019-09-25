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25.09.2019 / 20:34
Коллекция
№ 7974

Своя ноша

Postina.
Postina.

Сумка Postina - одна из знаковых вещей для итальянской компании Zanellato.

Она получила название от сумок итальянских почтальонов и отчасти напоминает их внешне. Модель невероятно легкая и очень вместительная, причем ее можно перевернуть на 45 градусов без потери содержимого.

В этом сезоне предлагается большое разнообразие моделей Postina. Например, из кожи с обработкой "кашемир" - это исключительно прочная бычья кожа со специальным дублением, напоминающая зернением кожу оленя. В некоторых моделях используется фирменное тиснение Blandine, волнистый паттерн которого отсылает к штемпелю на почтовой марке.

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