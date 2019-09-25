Главные требования к современному человеку - гибкость и мобильность.

Они относятся не только к интеллекту и скорости реакций, но и к перемещениям в пространстве. Подходящая одежда, не сковывающая движений тела и мысли, комфортная в любой ситуации, не отвлекающая на себя излишнее внимание и подчеркивающая не статус, а вкус, заметно облегчает эту задачу. Здесь мы собрали соответствующие ей тренды мужской и женской моды сезона осень-зима 2019/2020.

Лаконичный крой

В одежде без лишних деталей удобно перемещаться по городу, особенно на самокате.

Кейпы

Пальто-палатка (с застежкой, но без рукавов) по-прежнему актуально в связи с модой на безразмерную одежду.

Вельвет

Крупный вельвет - один из главных новых трендов сезона и в мужском, и в женском гардеробе: сказывается общее стремление к мягкости и фактурности одежды.

Брюки

И мужские, и женские брюки должны быть мягкими и удобными, не стесняющими движений.

Благородный серый

Шутки насчет "50 оттенков серого" уже не актуальны: всем очевидно, что меньшим количеством этой осенью обойтись не удастся. Такая почти ахроматическая гамма отлично соответствует "каменным джунглям" мегаполиса.

Бежевая палитра

Дизайнеры настоятельно рекомендуют теплые песочные оттенки - от светлого до насыщенного коричневого. Актуальны натуральные цвета - сухой листвы, лесной коры, кофе с молоком.

Мелкая клетка

Клетка по-прежнему самый популярный принт, особенно для пальто, пиджаков и брюк. Мелкая клетка, в отличие от крупной, не нарушает пропорций фигуры.

Вязаная шапочка

Этот предмет в новом сезоне предлагают мужчинам многие дизайнеры. Кроме того, разрешено соединять деним и неформальные брюки со строгим пальто.

Прямое пальто

Учитывая мягкие линии и расслабленность современного городского стиля, иногда только прямое пальто способно держать силуэт "в четких рамках". Для дела бывает нужно немного строгости.

Насыщенные цвета

Темно-зеленый и хаки, бордовый и красный, терракотовый и баклажановый - глубокие акценты настоящей осени. Они делают образ интересным. Жизнерадостное настроение можно передать с помощью желтого и оранжевого.

Кожа

Гладкая или с тиснением, этой осенью кожа популярна не только в аксессуарах, но и в одежде. Особенно актуальна цветная - рыжая, зеленая, красная или желтая.

Пиджак с капюшоном

Совершенно новый вид одежды в молодежном мужском гардеробе. Есть вероятность, что женщины его скоро позаимствуют.

Стеганые вещи

Некоторых дизайнеров вдохновляют не меховые, а стеганые одеяла: такая фактура используется не только в верхней одежде, но и в сумках и обуви, в платьях и юбках.

Пушистые и мягкие фактуры

Мохер и бархат - в числе лидеров сезона. Эти материалы присутствуют практически во всех коллекциях, в том числе мужских. Видимо, дизайнеры прогнозируют холодную осень. Вечно мерзнущие могут ликовать: в моде не только меховые воротники, но огромные и длинные пальто из меха, в которые можно завернуться как в одеяло.

Свитер

Толстые свитеры крупной вязки - традиционная для осени деталь гардероба, преимущественно мужского.

Джинсы

Чем короче, тем лучше. Такие джинсы отлично сочетаются с высокими ботинками, сапогами или ботильонами на каблуке. Еще один актуальный момент - завышенная талия.