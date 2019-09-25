Быть подвижным
Главные требования к современному человеку - гибкость и мобильность.
Они относятся не только к интеллекту и скорости реакций, но и к перемещениям в пространстве. Подходящая одежда, не сковывающая движений тела и мысли, комфортная в любой ситуации, не отвлекающая на себя излишнее внимание и подчеркивающая не статус, а вкус, заметно облегчает эту задачу. Здесь мы собрали соответствующие ей тренды мужской и женской моды сезона осень-зима 2019/2020.
Лаконичный крой
В одежде без лишних деталей удобно перемещаться по городу, особенно на самокате.
Кейпы
Пальто-палатка (с застежкой, но без рукавов) по-прежнему актуально в связи с модой на безразмерную одежду.
Вельвет
Крупный вельвет - один из главных новых трендов сезона и в мужском, и в женском гардеробе: сказывается общее стремление к мягкости и фактурности одежды.
Брюки
И мужские, и женские брюки должны быть мягкими и удобными, не стесняющими движений.
Благородный серый
Шутки насчет "50 оттенков серого" уже не актуальны: всем очевидно, что меньшим количеством этой осенью обойтись не удастся. Такая почти ахроматическая гамма отлично соответствует "каменным джунглям" мегаполиса.
Бежевая палитра
Дизайнеры настоятельно рекомендуют теплые песочные оттенки - от светлого до насыщенного коричневого. Актуальны натуральные цвета - сухой листвы, лесной коры, кофе с молоком.
Мелкая клетка
Клетка по-прежнему самый популярный принт, особенно для пальто, пиджаков и брюк. Мелкая клетка, в отличие от крупной, не нарушает пропорций фигуры.
Вязаная шапочка
Этот предмет в новом сезоне предлагают мужчинам многие дизайнеры. Кроме того, разрешено соединять деним и неформальные брюки со строгим пальто.
Прямое пальто
Учитывая мягкие линии и расслабленность современного городского стиля, иногда только прямое пальто способно держать силуэт "в четких рамках". Для дела бывает нужно немного строгости.
Насыщенные цвета
Темно-зеленый и хаки, бордовый и красный, терракотовый и баклажановый - глубокие акценты настоящей осени. Они делают образ интересным. Жизнерадостное настроение можно передать с помощью желтого и оранжевого.
Кожа
Гладкая или с тиснением, этой осенью кожа популярна не только в аксессуарах, но и в одежде. Особенно актуальна цветная - рыжая, зеленая, красная или желтая.
Пиджак с капюшоном
Совершенно новый вид одежды в молодежном мужском гардеробе. Есть вероятность, что женщины его скоро позаимствуют.
Стеганые вещи
Некоторых дизайнеров вдохновляют не меховые, а стеганые одеяла: такая фактура используется не только в верхней одежде, но и в сумках и обуви, в платьях и юбках.
Пушистые и мягкие фактуры
Мохер и бархат - в числе лидеров сезона. Эти материалы присутствуют практически во всех коллекциях, в том числе мужских. Видимо, дизайнеры прогнозируют холодную осень. Вечно мерзнущие могут ликовать: в моде не только меховые воротники, но огромные и длинные пальто из меха, в которые можно завернуться как в одеяло.
Свитер
Толстые свитеры крупной вязки - традиционная для осени деталь гардероба, преимущественно мужского.
Джинсы
Чем короче, тем лучше. Такие джинсы отлично сочетаются с высокими ботинками, сапогами или ботильонами на каблуке. Еще один актуальный момент - завышенная талия.