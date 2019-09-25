В Беларуси созданы допусловия для развития возобновляемой энергетики

Перспективы энергетических мощностей Беларуси, связанные с предстоящим в этом году пуском первой очереди АЭС в Островце, отражены в указе президента РБ "О возобновляемых источниках энергии", сообщает пресс-служба главы государства.

Этот документ, пояснил источник в администрации Лукашенко, направлен на сбалансированное развитие всех видов генерации энергии с учетом ввода в эксплуатацию первенца ядерной энергетики республики.

Речь идет, прежде всего, о том, что он предусматривает применение при создании, реконструкции, модернизации установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, только нового оборудования и покупку электроэнергии от этих установок по стимулирующим коэффициентам, достаточным для окупаемости инвестиций. При превышении заявленных сроков строительства таких установок приобретение электроэнергии от них будет осуществляться по меньшим коэффициентам.

Кроме того, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет предоставлена возможность передачи электроэнергии от возобновляемых источников энергии по сетям государственных энергоснабжающих организаций, а также создания без квот установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, для энергетического обеспечения своей хозяйственной деятельности, констатируется в указе, подписанном главой государства.