В Белграде проходит первая Международная конференция "Память победителей"

В среду, 25 сентября, по инициативе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" в Белграде стартовала первая Международная конференция "Память победителей", в которой принимают участие более 100 организаторов шествия Бессмертного полка из 55 стран ближнего и дальнего зарубежья со всех континентов. Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистских захватчиков - 20 октября 1944 года.

"Мы видим, что движение Бессмертный полк, которое зародилось в России, получило огромную народную поддержку у нас, в соседних странах, в СНГ, в Европе и охватило весь мир, - цитирует заявление посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко портал "Балканист". - Эта конференция подтверждает, что народная волна, которая поднялась в России, захватывает все больше и больше стран, поднимается все выше и становится той преградой, которая эффективно обеспечивает защиту и противодействие гнусным попыткам фальсификации истории, попыткам лишить нас нашего прошлого, отнять те достижения и достоинства, которые у нас есть, и тем самым поколебать наши позиции. И все это направлено на то, чтобы перекроить историю и современность и создать однополярный мир, основанный не на международном праве, которое сформировалось по итогам войны, а на произвольно сформулированных правилах". "Мы активно этому противодействуем. Эффективность наших усилий может быть обеспечена сочетанием подвига народного, общественного движения с государственной поддержкой", - констатировал высокопоставленный дипломат.

На мероприятии выступил и народный артист России Василий Лановой, поделившийся своими воспоминаниями о послевоенном Белграде. "После войны театр Вахтангова приезжал сюда, в Сербию, много раз. Это было очень важное время. Мы были братьями. То, что сегодня именно Сербия впервые собрала представителей "Бессмертного полка", - какая она умница! Как мы ей благодарны!" - указал он, добавив, что "в дни моего первого приезда тут были послевоенные разрушения, но у нас было такое братское отношение друг к другу, что для меня это осталось главным на всю мою жизнь!".

Актер также рассказал о своем детстве, проведенном вместе с родственниками в оккупации на Украине, первых минутах Великой Отечественной войны. "22 июня 1941-го в пять утра сотни немецких самолетов пролетели над нами бомбить Одессу. Так для нас началась война. И вот эти три с половиной года… Мама не приехала ни через год, ни через два, ни через три… Но у меня были две бабушки, два дедушки и две сестры, и это было важнейшим. То, что я в эти детские годы запомнил на всю жизнь, походило на те чувства, которые я потом испытывал в Сербии, когда сюда приезжал. У меня были здесь друзья-актеры, с которыми мы вместе учились… Благоговение перед сербской землей осталось у меня на всю жизнь", - резюмировал народный артист.

В настоящее время шествие Бессмертного полка является одной из самых массовых общественных акций в мире, посвященных сохранению исторической и семейной памяти, памяти об участниках Второй мировой войны, спасших мир от нацистской чумы. Впервые в истории организаторы шествия Бессмертного полка из разных стран мира собрались вместе за пределами Российской Федерации с целью консолидации участников движения и выработки единых действий, способствующих поддержанию чувства взаимосвязи с исторической родиной среди наших соотечественников, проживающих за рубежом, увековечению памяти погибших за свободу своей страны, мерах по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны.