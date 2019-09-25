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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Пекине открылся новый международный аэропорт

В китайской столице 25 сентября ввели в эксплуатацию новый международный аэропорт Дасин. Первые пассажирские рейсы из него отправились в 15:45 по пекинскому времени в Гуанчжоу и Шанхай, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Здание нового аэропорта построено в форме шестиконечной "морской звезды". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Здание нового аэропорта построено в форме шестиконечной "морской звезды". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Здание нового аэропорта построено в форме шестиконечной "морской звезды". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Общая площадь терминалов новых воздушных ворот составляет 313 тысяч квадратных метров. Аэропорт располагает четырьмя взлетно-посадочными полосами, в год он сможет обслуживать до 45 миллионов пассажиров. В будущем его мощности планируется расширить до 100 миллионов пассажиров и четырех миллионов тонн грузов в год.

На проект было потрачено 80 миллиардов юаней (11,7 миллиарда долларов). При строительстве аэропорта использовалось множество уникальных инженерных решений. Здесь построен крупнейший в Азии однопролетный авиаангар, длина которого составляет 405 метров, ширина - 100, а высота - более 30 метров. Внутри ангара смогут одновременно располагаться сразу два суперлайнера Airbus А380, три Boeing 777 и шесть узкофюзеляжных самолетов вроде Airbus А320. Сложность проекта в том, что внутри конструкции не располагается ни одной несущей колонны, чтобы обеспечить беспрепятственный проход самолетов. Тем не менее инженерам удалось не только решить эту задачу, но и сделать несущие конструкции гораздо легче, сэкономив полторы тысячи тонн стали.

В Дасине также создали собственное искусственное болото площадью 420 тысяч квадратных метров. Оно стало частью проекта "аэропорт-губка", который подразумевает эффективный отвод дождевых вод от взлетно-посадочных полос и их последующее использование в обслуживании воздушных терминалов.

"Собранная со всего аэропорта площадью 45,8 квадратных километра дождевая вода будет сначала очищаться, проходя через искусственное болото, а затем скапливаться в специальном резервуаре объемом 2,7 миллиона кубометров, - пояснил руководитель отдела поддержки нового пекинского аэропорта. - Оттуда вода будет поступать в терминалы - использоваться для поливки цветов, на автомойках и для других хозяйственных нужд. Болото - это самая мощная естественная система очистки, с которой не сравнится ни один фильтр".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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