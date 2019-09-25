В России начат выпуск американской винтовки AR-15

Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца.

- Раньше мы собирали эти винтовки из американских комплектующих. Теперь налажен собственный выпуск, независимый от поставок из США, - рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Там отметили, что российский аналог винтовки выгодно отличается от американского прототипа стволом, обработанным по собственной технологии ORSIS, что значительно повышает точность и ресурс оружия.

Полуавтоматическая винтовка AR-15 - один из самых популярных образцов стрелкового оружия в США. В Национальной стрелковой ассоциации придумали шуточную расшифровку аббревиатуры AR - американская народная винтовка, American Rifle. Оружие выпускается с 1963 года в качестве гражданского и охотничьего, является штатным вооружением американской полиции. Винтовка использует патроны 5,45х45 мм, скорострельность до 950 выстрелов в минуту при стрельбе очередями.