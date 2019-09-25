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Рубрика: Экономика

В России предложили создать цифровой профиль водителей такси

Текст: Юлия Кривошапко
В России предлагают разработать цифровой профиль для каждого водителя такси. Автор инициативы - член профильного комитета Госдумы по транспорту, депутат Александр Васильев уже направил ее вице-премьеру Максиму Акимову, о чем сообщил на своей странице в Facebook.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

У нас есть июльские поручения президента Владимира Путина: создать базу водителей, которым нельзя водить машину. Полагаю, пора вплотную взяться за их реализацию, считает Васильев. Цифровой профиль, по его мнению, поможет исключить из числа водителей такси людей, которым просто нельзя позволять садиться за руль. "У таксопарков и агрегаторов будет возможность не пускать за руль водителей, которым в такси не место", - отмечает депутат.

Все базы данных, которые для этого нужно задействовать, уже есть: у ГИБДД есть информация о лишении прав, у налоговой - об уплате налогов, у страховщиков - о наличии полисов КАСКО и ОСАГО. По мнению Васильева, можно также подтянуть базу данных о судимостях по тяжким статьям, базу данных о штрафах и о лицах, состоящих на учете психоневрологических диспансерах.

Фото: Константин Завражин
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"Сегодня серьезную проверку водитель проходит только при получении в/у. Оно действительно 10 лет. За это время человек может попасть под суд, у него могут выявить заболевание, препятствующее вождению, да и просто лишить прав за езду в пьяном виде, - рассуждает депутат. - При этом само удостоверение у него часто остается на руках. И ни таксопарки, ни агрегаторы не получают информации о лишении прав. Даже в случае выявления психического заболевания права останутся у водителя, пока не подойдет срок их замены - только тогда в ГИБДД запросят новую справку из диспансера".

Цифровой профиль позволит отслеживать годность водителя к работе в такси в режиме 24/7, заключает автор инициативы.

В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) предложение считают здравым. "Уже несколько лет обсуждается создание единых баз водителей такси. Пока данными договорились обмениваться только агрегаторы между собой, но очевидно, что должен появиться и общий реестр водителей, - говорит Карен Казарян, ведущий аналитик РАЭК. - Информация о судимостях, действительности прав, штрафах - это то, что позволит объективно отсеивать непрофессиональных водителей и не допускать их до пассажиров".

Существование подобной базы дает возможность привлекать к ответственности агрегаторы за подключение опасных для пассажиров водителей и повысить безопасность перевозок. Рост аварийности в такси, который наблюдается в последние несколько лет, должен быть остановлен - и любые законодательные инициативы в первую очередь должны направляться на решение этой проблемы, добавляет Казарян.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Законодательная власть Госдума Правила работы такси
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