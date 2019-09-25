В США предложили опасный способ перехвата ракет "Циркон"

Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" представляют реальную угрозу флоту США - в первую очередь авианосцам, для поражения которых они предназначены, считают военные эксперты Popular Mechanics. Новое оружие находится в шаге от серийного производства, первыми "Цирконы" могут получить подводные лодки типа "Ясень" - летные испытания ракеты пройдут в 2020 году с борта АПЛ "Казань".

Гигантская скорость ракеты затрудняет ее перехват главным образом потому, что не оставляет противнику времени на принятие решения. После старта "Циркон" поднимается на высоту порядка 30 километров и затем следует к цели. При скорости 8 Махов ракета за минуту преодолевает 160 километров. Мощный радар SPY-1 системы ПВО-ПРО Aegis - им оснащены, к примеру, американские крейсеры типа Ticonderoga, - способен заметить угрозу на расстоянии порядка 300 километров - при условии, если ракета летит высоко. В таком случае у команды крейсера есть две минуты на организацию перехвата.

Если же "Циркон", подобно другим российским противокорабельным ракетам, после набора крейсерской скорости снизится до предельно малой высоты, надводный корабль обнаружит его на дистанции всего в 50 километров. И у экипажа на принятие мер останется менее 20 секунд, чего явно недостаточно.

Издание предлагает два способа решения проблемы. Во-первых, можно разместить радары в атмосфере на большой высоте - подобно тому, как два аэростата с аппаратурой JLENS постоянно висят над восточным побережьем США, защищая от ракетной атаки Вашингтон. Во-вторых, можно доверить принятие решения об открытии заградительного огня искусственному интеллекту, действующему гораздо быстрее человеческого. Однако это рискованно в случае, если перехват необходимо производить в районе оживленного гражданского авиадвижения.

Кстати, тот же JLENS предназначен для обнаружения низколетящих крылатых ракет. От гиперзвукового оружия у США защиты нет.