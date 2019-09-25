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25.09.2019 / 20:33
Коллекция
№ 7974

Стальные рожки

Название исторической модели Cornes de vache, выпущенной мануфактурой Vacheron Constantin в 1955 году, значит "коровьи рога" и объясняется формой ушек ремешка.

Это был первый хронограф марки с водонепроницаемым корпусом. В этом году мануфактура выпускает версию Historiques Cornes de vache 1955 в корпусе из стали. В сравнении с оригиналом диаметр увеличен на 3,5 мм - все равно это скромные по нынешним временам 38,5 мм. Напомним, что модель Historiques Cornes de vache 1955 уже выпускалась в корпусе из платины (2015 год) и розового золота (2016 год).

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