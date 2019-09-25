25.09.2019 / 20:35
№ 7974
Золотой пояс
Van Cleef & Arpels представляет четыре совершенно новые версии знаменитого браслета Ludo, впервые созданного в 1934 году.
Он напоминает драгоценный пояс с гибким соединением звеньев и декорирован застежкой с драгоценными камнями, напоминающей пряжку. Браслет назван прозвищем Луи Арпельса, одного из основателей дома. В новых моделях использованы различные материалы и золото разных оттенков, подчеркивающие знаковый геометрический дизайн в виде шестиугольников.