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Рубрика: Экономика

Круиз во Вьетнам

Российская газета - Спецвыпуск № 216(7974)
Banyan Tree Lang Co. Banyan Tree Lang Co.
Banyan Tree Lang Co.

Осень - время круизных коллекций одежды.

Но почему эти летние, казалось бы, вещи появляются, когда лето кончилось? Дело в том, что примерно к середине 1990-х среди обеспеченных людей сложился обычай надолго уезжать осенью или зимой в теплые края. Особенно популярными стали тропические круизы на шикарных теплоходах. Поскольку купить что-то в экзотических странах людям, привыкшим к роскоши, было проблематично, а носить "отжившую свое" летнюю коллекцию они не желали, они обращались к своим модельерам с желанием приобрести что-то новое и дорогое, что подчеркнуло бы их статус и было бы уместно в жарком климате. Модельеры восприняли эту тенденцию и с удовольствием на нее откликнулись.

Статус - важнейший показатель любой круизной коллекции: для состоятельных людей выбираются самые лучшие и дорогие материалы. Вещи должны быть легкими и комфортными и в то же время соответствовать высокому уровню отелей или мероприятий, на которых необходимо присутствовать.

Россияне начали бронировать путешествия на Новый год

Сегодня одним из самых активно развивающихся направлений для путешествий осенью и зимой стал Вьетнам. Курорт Banyan Tree Lang Co, в состав которого входят гостиничный комплекс Angsana и виллы Banyan Tree, расположен в Дананге. Это прекрасное место для морского, оздоровительного, экскурсионного отдыха и для гастрономического досуга.

Banyan Tree состоит из почти 70 вилл. Архитектура каждого бунгало выполнена в традициях старинных вьетнамских домов. В интерьерах - шелка, дизайнерские панно, черное дерево и резьба, керамика и живые цветы. На каждой вилле персональный бассейн.

Angsana Lang Co занимает территорию в 280 га. Его отличительная особенность - огромный открытый бассейн. Фирменным рестораном считается Saffron с панорамным видом на море - здесь подают деликатесы тайской кухни. В лагуне работают рестораны азиатской, вьетнамской, японской, французской и итальянской кухни.

В Banyan Tree и Angsana Lang Co есть гольф-поля, корты, и спа-центры - в последних предлагают программы по уходу на основе масла каепутового дерева, растущего исключительно в Азии.

Экономика Туризм В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам
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