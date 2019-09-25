Специалисты Калашников Media опубликовали результаты "краш-теста" АК-74М. Автомат испытали безостановочной стрельбой очередями, а затем разобрали и проверили изменения, которые произошли в деталях конструкции.

По требованиям Минобороны автомат Калашникова должен выдержать 180 выстрелов в этом режиме, который не является нормальным и приводит к неизбежным разрушениям. Для испытаний подготовили 26 магазинов емкостью 30 патронов. В стрельбе участвовал автомат 2014 года выпуска, который уже имел некоторую степень износа.

После 587 выстрелов у АК-74М разорвало ствол в районе передней оковки цевья. "Появляется пламя, все плавится, но держит форму, я не могу деформировать его", - пояснил в ходе испытаний специалист "Калашникова" Георгий Губич.

Когда оружие остыло, специалисты оценили степень повреждений. Затвор покрылся ржавчиной после того, как его облили водой в горячем виде, но деформирован не был, затворная рама осталась цела, в патроннике "приварило" гильзу. Накладка газовой трубки прикипела полностью, разобрать в полевых условиях оружие не получилось. И все же автомат не только отвечает требованиям Минобороны, но и превосходит их.