Видео: на авиабазе Хмеймим построили укрытия для Су-34 и Су-35

Истребители Су-35 и фронтовые бомбардировщики Су-34 на авиабазе Хмеймим больше не стоят под открытым небом, позволяя кому попало пересчитывать себя со спутников. Для авиатехники построены модульные укрытия. Видео ангаров появилось в Сети.

- Самое главное, что в укрытие подведена централизованная подача топлива и горюче-смазочных материалов. Это значительно сократило время подготовки самолетов к повторному вылету, - рассказал телеканалу "Звезда" заместитель командира смешанного авиационного полка подполковник Константин Долгов.

Улучшились и условия работы наземного персонала. Инженеры и техники приблизились к самолетам, в их помещениях установлены кондиционеры, а обслуживать истребители и бомбардировщики теперь можно в тени ангаров. Сирийское солнце одинаково безжалостно как к людям, так и к технике: наземной и летающей.