Видео: сирийский спецназ показал, чему его научили инструкторы из РФ

Сирийский спецназ, подготовленный российскими специалистами, провел открытые учения под Дамаском

Бойцы элитного сирийского подразделения продемонстрировали журналистам свои навыки. Видео с учений обнародовали на канале youtube.

Все солдаты прошли двухмесячный курс обучения у российских военных советников. Столь короткий срок обусловлен тем, что у них уже есть боевой опыт.

На полигоне спецназовцы преодолели полосу препятствий, показали навыки огневой, медицинской и инженерной подготовки.

Саперному искусству спецназовцев обучают особенно тщательно, с учетом местной специфики. Специалисты по разминированию здесь на вес золота.

Представители сирийских и зарубежных СМИ увиденным были впечатлены. Они отметили, что благодаря российским инструкторам сирийская армия значительно повысила свой боевой уровень.