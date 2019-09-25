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25.09.2019,  
16:09
Текст:  Олег Корякин

Видео: сирийский спецназ показал, чему его научили инструкторы из РФ

Сирийский спецназ, подготовленный российскими специалистами, провел открытые учения под Дамаском

Бойцы элитного сирийского подразделения продемонстрировали журналистам свои навыки. Видео с учений обнародовали на канале youtube.

Все солдаты прошли двухмесячный курс обучения у российских военных советников. Столь короткий срок обусловлен тем, что у них уже есть боевой опыт.

Фото: YouTube
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На полигоне спецназовцы преодолели полосу препятствий, показали навыки огневой, медицинской и инженерной подготовки.

Саперному искусству спецназовцев обучают особенно тщательно, с учетом местной специфики. Специалисты по разминированию здесь на вес золота.

Представители сирийских и зарубежных СМИ увиденным были впечатлены. Они отметили, что благодаря российским инструкторам сирийская армия значительно повысила свой боевой уровень.

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