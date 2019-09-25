Володин предложил поменять порядок выделения средств регионам

Как отметил Вячеслав Володин, многие вопросы на региональном уровне не решаются "не из-за того, что нет денег, а из-за того, что деньги приходят во втором полугодии".
Самая большая проблема - со средствами, которые в рамках программы на дорожное строительство выделяются регионам.
Из-за длительных процедур закона о госзакупках работы начинаются поздно. "Когда снег начинается в Красноярском крае, работы проводить нельзя, но и от денег отказаться нельзя, потому что больше их не получишь. Это самая настоящая фикция", - заявил Володин.
Он призвал Минфин сформировать позицию по этому вопросу и найти решение, чтобы средства стали поступать в регионы РФ сразу после принятия бюджета.
Глава нижней палаты предложил обсудить вопрос о выделении средств регионам в начале года - это следует закрепить в виде нормативных актов.
- Это позволит изменить ситуацию кардинальным образом, и средства в регионы будут приходить точно уже в первом квартале года, а не так, как сейчас, в августе, что считается нормальным, - подчеркнул спикер.
О необходимости доводить до регионов средства к началу года говорил президент РФ, также есть позиция по этому поводу у председателя правительства, добавил Володин.
Он выразил готовность дать поручение главе бюджетного комитета Госдумы о подготовке необходимых нормативных актов.
Закон о федеральном бюджете должен содержать требования по его эффективному исполнению, считает парламентарий.
- Возможно, это можно сделать будет в ходе принятия бюджетообразующих законов, или мы выйдем через принятие постановления на решение этих вопросов, - отметил Вячеслав Володин.