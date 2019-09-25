Володин предложил поменять порядок выделения средств регионам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с рядом инициатив на заседании фракции "Единая Россия" с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова. Заявления спикера прозвучали в рамках обсуждения проекта бюджета на следующий год. Одно из предложений - пересмотреть порядок выделения средств регионам, чтобы они доходили вовремя.

Как отметил Вячеслав Володин, многие вопросы на региональном уровне не решаются "не из-за того, что нет денег, а из-за того, что деньги приходят во втором полугодии".

Самая большая проблема - со средствами, которые в рамках программы на дорожное строительство выделяются регионам.

Из-за длительных процедур закона о госзакупках работы начинаются поздно. "Когда снег начинается в Красноярском крае, работы проводить нельзя, но и от денег отказаться нельзя, потому что больше их не получишь. Это самая настоящая фикция", - заявил Володин.

Он призвал Минфин сформировать позицию по этому вопросу и найти решение, чтобы средства стали поступать в регионы РФ сразу после принятия бюджета.

Глава нижней палаты предложил обсудить вопрос о выделении средств регионам в начале года - это следует закрепить в виде нормативных актов.

- Это позволит изменить ситуацию кардинальным образом, и средства в регионы будут приходить точно уже в первом квартале года, а не так, как сейчас, в августе, что считается нормальным, - подчеркнул спикер.

О необходимости доводить до регионов средства к началу года говорил президент РФ, также есть позиция по этому поводу у председателя правительства, добавил Володин.

Он выразил готовность дать поручение главе бюджетного комитета Госдумы о подготовке необходимых нормативных актов.

Закон о федеральном бюджете должен содержать требования по его эффективному исполнению, считает парламентарий.

- Возможно, это можно сделать будет в ходе принятия бюджетообразующих законов, или мы выйдем через принятие постановления на решение этих вопросов, - отметил Вячеслав Володин.