Вышел трейлер седьмого сезона "Рэя Донована"

Мощнейшая семейная криминальная сага "Рэй Донован", по самый край полная мужской суровости, практически безостановочного мордобоя, чернейшего кряжистого юмора, а то и откровенной дичи и резни бензопилой, заходит на новый сезон. К истовой радости поклонников.
Сериал шесть лет честно не давал зрителю толком выдохнуть, то и дело вворачивая новые финты, и, судя по всему, не даст это сделать и на седьмом - это ясно видно по трейлеру, размещенному на YouTube-аккаунте канала Showtime. Славного своей регулярной бескомпромиссностью в выборе контента.
Congrats to the #RayDonovan team on their #Emmy nomination for Outstanding Cinematography! #SHOEmmyFYC pic.twitter.com/AmN4WEi0zT— Ray Donovan on Showtime (@SHO_RayDonovan) 16 июля 2019 г.
В центре - все те же брутальный Лев Шрайбер и старожил Джон Войт, для которого "Донован" стал форменным бенефисом - актер отрывается, пританцовывает, выкладывается и откровенно упивается ролью старого, матерого отморозка Микки как в последний раз.
He always does what has to be done. #RayDonovan— Ray Donovan on Showtime (@SHO_RayDonovan) 24 сентября 2019 г.
Sunday, November 17#Showtime pic.twitter.com/w43xL4eWzV
Премьера - 17 ноября, в сезоне десять эпизодов. Финал - уже после Нового года.