Вышел трейлер седьмого сезона "Рэя Донована"

Мощнейшая семейная криминальная сага "Рэй Донован", по самый край полная мужской суровости, практически безостановочного мордобоя, чернейшего кряжистого юмора, а то и откровенной дичи и резни бензопилой, заходит на новый сезон. К истовой радости поклонников.

Сериал шесть лет честно не давал зрителю толком выдохнуть, то и дело вворачивая новые финты, и, судя по всему, не даст это сделать и на седьмом - это ясно видно по трейлеру, размещенному на YouTube-аккаунте канала Showtime. Славного своей регулярной бескомпромиссностью в выборе контента.

В центре - все те же брутальный Лев Шрайбер и старожил Джон Войт, для которого "Донован" стал форменным бенефисом - актер отрывается, пританцовывает, выкладывается и откровенно упивается ролью старого, матерого отморозка Микки как в последний раз.

Премьера - 17 ноября, в сезоне десять эпизодов. Финал - уже после Нового года.