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25 сентября 2019 г.

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 сентября 2019 года № 65-ЗАО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2020 год"

Дата подписания 24 сентября 2019 г.
Опубликован 25 сентября 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Принят Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа 19 сентября 2019 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе в размере 13 510 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2020 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов

 

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