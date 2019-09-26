Автомобили Jeep подорожали в России

Компания FCA Rus объявила о том, что с 1 октября повышаются цены на весь модельный ряд Jeep в России.

Оно коснется, в первую очередь, Grand Cherokee и Wrangler. Цена вырастет на 1,5-2% в зависимости от внедорожника. Как сообщает пресс-служба марки, такая мера была принята после детального анализа российской экономики и рынка в первом полугодии 2019 года.

В то же время до 30 сентября Jeep предложит скидки на свои автомобили, варьирующиеся от 30 до 710 тысяч рублей.

Отметим, что с января по август 2019 года российские дилеры Jeep реализовали 1244 внедорожника (+27%). Самой популярной моделью Jeep в нашей стране остается Grand Cherokee.

Летом этого года в Италии состоялась европейская премьера Jeep Gladiator. Спустя 27 лет бренд вернулся в сегмент пикапов - выход последнего автомобиля в данном кузове датирован 1992 годом, им был Jeep Comanche.

Базовый двигатель автомобиля - бензиновый 3.6 V6 (284 л.с.) из семейства Pentastar, доступный с шестиступенчатой механикой или восьмиступенчатым автоматом.

Известно, что Jeep планируют привезти Gladiator в Россию. Скорее всего, машина к нам доберется не ранее конца следующего года.