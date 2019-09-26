Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником 18:21
Suzuki выпустит крошечный кроссовер за 250 тысяч рублей 18:00
Lada Priora с миллионным пробегом: она существует 17:00
Дешево и сердито: Renault выпустила бюджетный электромобиль 16:05
26.09.2019 19:27
Рубрика: Легковые авто

Автомобили Jeep подорожали в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Jeep. Фото: Пресс-служба Jeep.
Фото: Пресс-служба Jeep.

Компания FCA Rus объявила о том, что с 1 октября повышаются цены на весь модельный ряд Jeep в России.

Оно коснется, в первую очередь, Grand Cherokee и Wrangler. Цена вырастет на 1,5-2% в зависимости от внедорожника. Как сообщает пресс-служба марки, такая мера была принята после детального анализа российской экономики и рынка в первом полугодии 2019 года.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Jeep Wrangler Sahara: внедорожник на каждый день?

В то же время до 30 сентября Jeep предложит скидки на свои автомобили, варьирующиеся от 30 до 710 тысяч рублей.

Отметим, что с января по август 2019 года российские дилеры Jeep реализовали 1244 внедорожника (+27%). Самой популярной моделью Jeep в нашей стране остается Grand Cherokee.

Летом этого года в Италии состоялась европейская премьера Jeep Gladiator. Спустя 27 лет бренд вернулся в сегмент пикапов - выход последнего автомобиля в данном кузове датирован 1992 годом, им был Jeep Comanche.

Базовый двигатель автомобиля - бензиновый 3.6 V6 (284 л.с.) из семейства Pentastar, доступный с шестиступенчатой механикой или восьмиступенчатым автоматом.

Известно, что Jeep планируют привезти Gladiator в Россию. Скорее всего, машина к нам доберется не ранее конца следующего года.

Почему не стоит ехать в Грузию на легковушке, или как Jeep по горам лазил
Jeep представил сразу шесть пикапов для сафари
#Jeep