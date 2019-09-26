Continental закрывает заводы в Европе и США

Компания планирует осуществить реструктуризацию бизнеса в связи с сокращением объёмов производства автомобилей на ключевых рынках. В Continental заявили, что увольнение сотрудников рассматривается только в качестве крайней меры.

Automotive News Europe сообщает, что порядка 20 тысяч человек будут вынуждены либо сменить место работы (в рамках компании), либо уволиться. Известно, что реструктуризация коснётся заводов поставщика автокомпонентов в Германии, Италии и США - их закроют.

"Мы максимально озабочены судьбой наших сотрудников и предложим им перспективные решения", - заявил генеральный директор Continental Эльмар Дегенхарт. Компания инвестирует в высокотехнологичные области, такие как разработка программного обеспечения - создаются новые места, и части сотрудников, попавших под сокращение, будет предложено перейти в IT-отделы.

Напомним, Continental находится в стадии разделения на три самостоятельных подразделения: Rubber Technologies (покрышки), Automotive Technologies (автомобильная инженерия) и Powertrain (трансмиссии), причём последнее может быть ликвидировано в принципе. По-новому будут распределятся инвестиции в разработку и производство компонентов для двигателей внутреннего сгорания и систем очистки выхлопных газов, так как этого требует быстро меняющаяся автомобильная отрасль, постепенно переключающаяся на электрокары.

Дегенхарт отметил, что если запланированная реструктуризация не принесёт никаких плодов, то компания будет рассматривать проведение дополнительного этапа.