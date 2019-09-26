Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

УАЗ выпустит "умные" внедорожники 13:00
Chery Tiggo 4 с турбомотором оказался дороже на 90 тысяч рублей 11:27
Один в поле - воин: новый Audi RS Q3 не оставил шансов конкурентам 10:42
Видео: просевший от ливней асфальт стал ловушкой для пешеходов 10:00
26.09.2019 12:31
Рубрика: Легковые авто

Continental закрывает заводы в Европе и США

Текст: Евгений Костин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания планирует осуществить реструктуризацию бизнеса в связи с сокращением объёмов производства автомобилей на ключевых рынках. В Continental заявили, что увольнение сотрудников рассматривается только в качестве крайней меры.

Automotive News Europe сообщает, что порядка 20 тысяч человек будут вынуждены либо сменить место работы (в рамках компании), либо уволиться. Известно, что реструктуризация коснётся заводов поставщика автокомпонентов в Германии, Италии и США - их закроют.

Фото: Александр Корольков/ РГ
В России предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах

"Мы максимально озабочены судьбой наших сотрудников и предложим им перспективные решения", - заявил генеральный директор Continental Эльмар Дегенхарт. Компания инвестирует в высокотехнологичные области, такие как разработка программного обеспечения - создаются новые места, и части сотрудников, попавших под сокращение, будет предложено перейти в IT-отделы.

Напомним, Continental находится в стадии разделения на три самостоятельных подразделения: Rubber Technologies (покрышки), Automotive Technologies (автомобильная инженерия) и Powertrain (трансмиссии), причём последнее может быть ликвидировано в принципе. По-новому будут распределятся инвестиции в разработку и производство компонентов для двигателей внутреннего сгорания и систем очистки выхлопных газов, так как этого требует быстро меняющаяся автомобильная отрасль, постепенно переключающаяся на электрокары.

Дегенхарт отметил, что если запланированная реструктуризация не принесёт никаких плодов, то компания будет рассматривать проведение дополнительного этапа.

"Сонный костюм": что будет, если человек водит в состоянии усталости
Эксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости