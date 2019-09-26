Иран показал коллекцию сбитых беспилотников США

Выставка сбитых беспилотников США в Тегеране. Фото: Военный обозреватель pic.twitter.com/nQJWIG5eCO— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) September 26, 2019
В Тегеране открылась выставка сбитых Корпусом стражей исламской революции (КСИР) разведывательных беспилотников США.
- Любая нация, которая нападет на Иран, быстро станет главным полем боя этого конфликта, - заявил на открытии экспозиции глава КСИР Хоссейн Салами. Его слова приводит RT.
Одним из самых ценных экспонатов стали обломки сбитого в июне стратегического разведчика RQ-4 Global Hawk. КСИР продемонстрировал и сбившую его зенитную систему Khordad-3, потомка советского "Бука".
Еще один крупный трофей - дрон RQ-170 Sentinel, захваченный неповрежденным в 2011 году. Как заявили организаторы выставки, управление беспилотником было перехвачено иранским подразделением радиоэлектронной борьбы, выполнявший разведывательный полет аппарат посадили на территории страны. Также неповрежденным армия Ирана захватила и многоцелевой беспилотник MQ-1 Predator.
#Iran— IWN (@A7_Mirza) September 21, 2019
This morning, for the first time, #IRGC unveiled a collection of captured drones in an exhibition in #Tehran.
Images: US MQ-1, Israeli Hermes, US RQ-7, ScanEagle
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