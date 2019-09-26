Иран показал коллекцию сбитых беспилотников США

Выставка сбитых беспилотников США в Тегеране. Фото: Военный обозреватель pic.twitter.com/nQJWIG5eCO — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) September 26, 2019

В Тегеране открылась выставка сбитых Корпусом стражей исламской революции (КСИР) разведывательных беспилотников США.

- Любая нация, которая нападет на Иран, быстро станет главным полем боя этого конфликта, - заявил на открытии экспозиции глава КСИР Хоссейн Салами. Его слова приводит RT.

Одним из самых ценных экспонатов стали обломки сбитого в июне стратегического разведчика RQ-4 Global Hawk. КСИР продемонстрировал и сбившую его зенитную систему Khordad-3, потомка советского "Бука".

Еще один крупный трофей - дрон RQ-170 Sentinel, захваченный неповрежденным в 2011 году. Как заявили организаторы выставки, управление беспилотником было перехвачено иранским подразделением радиоэлектронной борьбы, выполнявший разведывательный полет аппарат посадили на территории страны. Также неповрежденным армия Ирана захватила и многоцелевой беспилотник MQ-1 Predator.