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26.09.2019,  
17:56
Текст:  Олег Корякин

Испытания имитатора российской ракеты "Калибр" попали на видео в США

ВМС США провели испытания ракеты-мишени GQM-163A "Койот", призванной имитировать "Калибр".

Об этом рапортует пресс-служба ВМС США.

Запуск состоялся на острове Уоллопс, расположенном в штате Вирджиня. Испытания прошли в рамках военных учений MSLEX.

Информация о том, что Военно-морские силы США заключили контракт с компанией Northrop Grumman Innovation Systems на модификацию "Койота", появилась чуть более полугода назад.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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Суть заказа была в том, чтобы интегрировать в ракету-мишень систему сбрасываемых дипольных отражателей. Это позволило бы имитировать российский сверхзвуковой "Калибр", а точнее отделение его последней ступени от предпоследней.

Стоит заметить, что это далеко не первое "перевоплощение" ракеты-мишени "Койот".

Создавалась она в 1990-е годы при странных обстоятельствах на базе российской ракеты-мишени МА-31. А та, в свою очередь, по характеристикам была схожа с советской авиационной тактической ракетой Х-31.

За годы службы "Койот" уже успел побывать в роли противокорабельных сверхзвуковых ракет типа "Гранит"/"Москит".

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