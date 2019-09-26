Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.09.2019,  
09:50
Текст:  Олег Корякин

Истребитель Су-30СМ вооружили системами от Су-57

Обновленный многоцелевой истребитель Су-30 СМ получил технологии от Су-57.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС начальник научно-технического центра НПП "Полет" (входит в "Ростех") Алексей Ратнер.

По его словам истребитель оборудовали дополнительными техническими средствами многоканальной системы связи и передачи данных ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания).

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Концепция истребителя будущего уже в разработке

Он отметил, что эта система прошла уже через несколько поколений самолетов. Но самая последняя модификация разработана специально под Су-57.

Справка "РГ"

Система ОСНОД принята на вооружение в 1970-е годы. Ее новейшая версия позволяет обеспечить автоматический высокоскоростной обмен информацией при управлении различными судами ВВС России, включая беспилотники в реальном масштабе времени. Может пепередавать данные в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: YouTube
Пуск новейшей баллистической ракеты Китая сняли на видео 25.09.2019
Какие дроны используют боевики в Сирии 24.09.2019
Почему H-6K из КНР и Ту-22М3 считают самолетами-родственниками 23.09.2019
истребители
Фото: Scott Sandars/Wikimedia.org
Иран показал коллекцию сбитых беспилотников США 10:23
Разработчик рассказал о российском истребителе шестого поколения 23.09.2019
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35 20.09.2019
модернизация
Возвращение "Овода": как модернизируют знаменитый советский корвет 18.09.2019
БТР-80 в Туркменистане получили новые модули и решетчатые экраны 10.09.2019