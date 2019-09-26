Обновленный многоцелевой истребитель Су-30 СМ получил технологии от Су-57.

Об этом сообщил ТАСС начальник научно-технического центра НПП "Полет" (входит в "Ростех") Алексей Ратнер.

По его словам истребитель оборудовали дополнительными техническими средствами многоканальной системы связи и передачи данных ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания).

Он отметил, что эта система прошла уже через несколько поколений самолетов. Но самая последняя модификация разработана специально под Су-57.

Справка "РГ"

Система ОСНОД принята на вооружение в 1970-е годы. Ее новейшая версия позволяет обеспечить автоматический высокоскоростной обмен информацией при управлении различными судами ВВС России, включая беспилотники в реальном масштабе времени. Может пепередавать данные в условиях активного радиоэлектронного противодействия.