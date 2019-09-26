Какие российские фильмы покажут на Варшавском фестивале

Драма Александра Лунгина "Большая поэзия", получившая призы за режиссуру в Сочи и во Владивостоке, будет участвовать в главном конкурсе 35-го Международного кинофестиваля в Варшаве.

Всего в конкурсе числятся 15 картин, среди них "5 минут" (Румыния), "Долина богов" и "Алмазные подошвы" (США), "Волосатая сказка" (Иран), "Омар и мы" (Турция), "Слушая Вселенную" (Япония), "Шиндизи" (Грузия), "Что за страна!" (Хорватия), "Черкаси" (Украина), "Зуб мудрости" (Китай) и другие.

В параллельном конкурсе дебютных работ участвует российско-грузинский фильм "Куратор" Петра Левченко - триллер об убийстве бизнесменом из Грузии мэра подмосковного городка. Ему предстоит состязаться с картинами из Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Китая, Польши, Румынии, Украины, Южной Кореи, Японии,

Кинофорум откроется 11 октября фильмом Джессики Вудворт "Босоногий император" - совместная продукция Бельгии, Нидерландов, Хорватии и Болгарии. Фильмом закрытия выбрана французская комедия "Талассо" Гильома Никлу с Жераром Депардье.