Капитан сборной Никарагуа обвинил ФИФА в фальсификации голосов

Капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера уличил ФИФА в ошибке в голосовании за лучшего игрока прошлого сезона.

Спортсмен утверждает, что не голосовал за будущего победителя Лионеля Месси, хотя в результатах указано обратное.

При этом, согласно опубликованной ФИФА информации, Баррера на первое место поставил Месси, на вторую строчку - Садьо Мане из "Ливерпуля", а третьим он признал форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я не голосовал за Месси в The Best", - приводит слова футболиста издание El Chiringuito.

Реакции со стороны ФИФА на слова капитана сборной Никарагуа пока не последовало.