США грубо вмешиваются во внутренние дела Китая, серьезно попирая основные нормы международного права и международных отношений. Это демонстрирует открытую злобу некоторых людей, которые пытаются "мутить воду" в Сянгане и сдерживать развитие Китая. Пекин выражает решительное осуждение и резкое несогласие с этим законопроектом.

В течение 22 лет после возвращения на Родину, при всемерной поддержке центрального правительства Сянган самостоятельно развивается, поддерживает отношения и подписывает соглашения с различными странами, регионами и международными организациями в области экономики, торговли, финансов, транспорта, телекоммуникаций, туризма, культуры, спорта и др., сохранив статус свободного порта и отдельной таможенной зоны.

Уникальное право автономии - объективный факт, который чувствует каждый житель Сянгана. За последние 4 месяца в Сянгане произошел ряд беспорядков с применением насилия. Действия бандитов вышли далеко за рамки обычных демонстраций или актов протеста, разрешенных сянганским законодательством, вышли за грани верховенства закона и бросили вызов принципу "одна страна, два строя", что нанесло серьезный удар социально-экономическому развитию в Сянгане.

С момента установления дипломатических отношений между Китаем и США прошло 40 лет, и главный момент в поддержании стабильных двухсторонних отношений - взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, социальной системы и пути развития. Китай никогда не вмешивается во внутренние дела США, и США должны отвечать Китаю взаимностью. Сянганские дела являются чисто внутренними, и никто не должен недооценивать твердую волю и решимость Китая защитить интересы национального суверенитета, безопасности и развития страны, а также обеспечивать процветание и стабильность Сянгана.