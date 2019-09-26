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26.09.2019 16:45
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай осудил вмешательство США в дела Сянгана

Комитет по иностранным делам Сената США и Палата представителей приняли так называемый законопроект о правах человека и демократии Сянгана 2019 года. В Пекине настаивают, что под маской "прав человека" и "демократии" США открыто поддерживают радикальные силы Сянгана, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

США грубо вмешиваются во внутренние дела Китая, серьезно попирая основные нормы международного права и международных отношений. Это демонстрирует открытую злобу некоторых людей, которые пытаются "мутить воду" в Сянгане и сдерживать развитие Китая. Пекин выражает решительное осуждение и резкое несогласие с этим законопроектом.

В течение 22 лет после возвращения на Родину, при всемерной поддержке центрального правительства Сянган самостоятельно развивается, поддерживает отношения и подписывает соглашения с различными странами, регионами и международными организациями в области экономики, торговли, финансов, транспорта, телекоммуникаций, туризма, культуры, спорта и др., сохранив статус свободного порта и отдельной таможенной зоны.

Уникальное право автономии - объективный факт, который чувствует каждый житель Сянгана. За последние 4 месяца в Сянгане произошел ряд беспорядков с применением насилия. Действия бандитов вышли далеко за рамки обычных демонстраций или актов протеста, разрешенных сянганским законодательством, вышли за грани верховенства закона и бросили вызов принципу "одна страна, два строя", что нанесло серьезный удар социально-экономическому развитию в Сянгане.

С момента установления дипломатических отношений между Китаем и США прошло 40 лет, и главный момент в поддержании стабильных двухсторонних отношений - взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, социальной системы и пути развития. Китай никогда не вмешивается во внутренние дела США, и США должны отвечать Китаю взаимностью. Сянганские дела являются чисто внутренними, и никто не должен недооценивать твердую волю и решимость Китая защитить интересы национального суверенитета, безопасности и развития страны, а также обеспечивать процветание и стабильность Сянгана.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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