Матвиенко: РФ готова поделиться с КНР опытом защиты от "цветных революций"

Россия готова ознакомить Китай с опытом создания законодательства для защиты своего суверенитета, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в Москве.

Она отметила, что в нынешнее "такое сложное, тревожное время" Москва и Пекин должны пресекать "попытки ряда государств вмешиваться в суверенные дела других стран", раскачать общественно-политическую ситуацию и повторить сценарии организации "цветных революций". "И мы должны очень серьезно защищать свой суверенитет, не позволять вмешиваться в дела наших государств", - приводит слова Матвиенко "Интерфакс".

По мнению главы Совфеда, Россия прошла "очень большой путь в принятии законов РФ, которые усилили защиту нашего суверенитета". "Если вас заинтересует наш опыт, мы готовы все эти законы, которые уже действуют, направить вам для изучения", - сказала она.

Спикер СФ также отметила, что отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня, и это является одним из факторов мировой стабильности.