Медиакорпорация Китая начала всесторонние преобразования

Как сообщается, нынешние преобразования касаются 19 частот телевещания, 17 частот внутреннего радиовещания, радиопрограмм внешнего вещания на 44 иностранных языках, а также главных платформ новых медиа, трех важных центральных новостных порталов в стране, мобильного новостного приложения Центрального телевидения. Концепция нынешних преобразований дает следующую градацию медиа: "Мобильные приложения-впереди, порталы занимают второе место, далее идут теле- и радиостанции, находящиеся на одной по значимости позиции".

Технологические основания высококачественного развития корпорации - это "5G+4K/8K+AI". С углублением процесса преобразований в корпорации будет окончательно осуществлена реконструкция, направленная на создание объединенных средств массовой информации. На основе координации и концентрации таких ресурсов, как новые СМИ, традиционные радио и телевидение, будут сформированы кластеры новостных выпусков, общих программ, программ, рассказывающих об экономике и финансах, о литературе и искусстве, общественно-политических программ, предоставляющие лучшие продукты СМИ.

По словам специалистов, используя нынешние преобразования, Медиакорпорация Китая будет и в дальнейшем укреплять и расширять свою позицию, старательно формировать первоклассное международное медиа с огромными возможностями и влиянием в мире.