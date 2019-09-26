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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Медиакорпорация Китая начала всесторонние преобразования

Сегодня отмечается 60-летие Центрального телевидения Китая. В этот важный памятный день Медиакорпорация Китая, в которую входит бывшее Центральное телевидение, Национальное народное радио и Международное радио Китая, начала работу по всестороннему преобразованию радио-и телепередач, а также иных форматов информационного вещания, в том числе и новых медиа, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщается, нынешние преобразования касаются 19 частот телевещания, 17 частот внутреннего радиовещания, радиопрограмм внешнего вещания на 44 иностранных языках, а также главных платформ новых медиа, трех важных центральных новостных порталов в стране, мобильного новостного приложения Центрального телевидения. Концепция нынешних преобразований дает следующую градацию медиа: "Мобильные приложения-впереди, порталы занимают второе место, далее идут теле- и радиостанции, находящиеся на одной по значимости позиции".

Технологические основания высококачественного развития корпорации - это "5G+4K/8K+AI". С углублением процесса преобразований в корпорации будет окончательно осуществлена реконструкция, направленная на создание объединенных средств массовой информации. На основе координации и концентрации таких ресурсов, как новые СМИ, традиционные радио и телевидение, будут сформированы кластеры новостных выпусков, общих программ, программ, рассказывающих об экономике и финансах, о литературе и искусстве, общественно-политических программ, предоставляющие лучшие продукты СМИ.

По словам специалистов, используя нынешние преобразования, Медиакорпорация Китая будет и в дальнейшем укреплять и расширять свою позицию, старательно формировать первоклассное международное медиа с огромными возможностями и влиянием в мире.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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