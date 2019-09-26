Закон Оренбургской области от 24 сентября 2019 года № 1779/466-VI-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области на 2020 год"

Принят Законодательным Собранием области 18 сентября 2019 года
Статья 1
Величина прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области на 2020 год устанавливается в размере 8 252 рублей.
Статья 2
Величина прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области применяется в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". Применение величины прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области для других целей не допускается.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.
Губернатор Оренбургской области Д.В.Паслер
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