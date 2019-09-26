Работающий на газе "морской гигант" спущен на воду в Шанхае

Не имеющее аналогов в мире судно-контейнеровоз китайской разработки, работающее на сжиженном природном газе, торжественно спустили на воду в Шанхае. Площадь его палубы равна четырем футбольным полям, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Ширина нового судна составляет 61,3 метра, длина - 400 метров. Контейнеровоз вмещает до 23 тысяч стандартных морских контейнеров, за что создатели зовут его "морским гигантом". Объем выброса двуокиси углерода в каждом рейсе на 20% меньше, чем у обычных контейнеровозов, окиси азота - на 85%, гранулированного вещества и сероокиси - на 99%.
К непосредственной работе контейнеровоз приступит в апреле 2020 года.