Работающий на газе "морской гигант" спущен на воду в Шанхае

Ширина нового судна составляет 61,3 метра, длина - 400 метров. Контейнеровоз вмещает до 23 тысяч стандартных морских контейнеров, за что создатели зовут его "морским гигантом". Объем выброса двуокиси углерода в каждом рейсе на 20% меньше, чем у обычных контейнеровозов, окиси азота - на 85%, гранулированного вещества и сероокиси - на 99%.

К непосредственной работе контейнеровоз приступит в апреле 2020 года.