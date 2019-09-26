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26.09.2019,  
11:24
Текст:  Антон Валагин

Обновленный топливозаправщик Ил-78-2 выполнил первый полет

Фото: Gleb Osokin/Wikimedia.org Фото: Gleb Osokin/Wikimedia.org
Фото: Gleb Osokin/Wikimedia.org

Модернизированный летающий танкер Ил-78-2 совершил первый полет в Жуковском. Машина готовится к выполнению  программы предварительных испытаний, сообщили в пресс-службе "Ильюшина".

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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- По проекту модернизации на самолете установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, системы обороны и связи. Применены агрегаты, унифицированные с перспективным военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А. Увеличен срок службы Ил-78-2, - рассказал генеральный директор ПАО "ИЛ" Юрий Грудинин. К работам по модернизации самолета также привлекались специалисты ЭМЗ имени В.М. Мясищева.

Ил-78 - самолет-топливозаправщик ВКС России. При помощи трех заправочных агрегатов: два под крыльями и один в корме, - летающий танкер может снабжать топливом в воздухе самолеты фронтовой и дальней авиации. Небольшие самолеты: истребители, фронтовые бомбардировщики, - могут заправляться парами. Емкость топливных баков 126 тонн.

Тем временем

В рамках аналогичных работ ВКС России переданы два модернизированных военно-транспортных самолета Ил-76МД-М.

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Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
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