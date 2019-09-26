27 сентября - 75 лет как не стало Сергея Прокудина-Горского, создавшего удивительную коллекцию цветных фотографий дореволюционной России. А в это воскресенье, 29 сентября, с аукциона станут продавать несколько его фотографий на стекле, правда, черно-белых.

Эксперты полагают, что на этом снимке жена Сергея Прокудина-Горского, которая показывает "кукиш" в объектив фотокамеры. Фото: Артем Локалов

О том, что фотографии мастера выставлены на торги, сообщил один из крупнейших аукционных домов. Туда обратилась жительница Владимира и рассказала, что хочет продать коллекцию фотопластин известного фотографа.

С 1901 года Прокудин-Горский жил и работал в Петербурге, на Большой Подьяческой улице. А до этого семья Прокудиных-Горских обитала в центре Владимира - Сергей Михайлович родом из Владимирской губернии. Судя по всему, здесь и начинал заниматься фотографией классик.

Путешествуя по России, он создаст уникальное собрание цветных фотопластин, которое спустя почти век откроет для многих Россию заново. В 1948-м, вскоре после смерти Сергея Михайловича, родственники продали часть коллекции Библиотеке Конгресса США, где в начале ХХI века снимки оцифровали. Количество и местонахождение цветных слайдов, оставшихся в России, до сих пор не установлено.

А об этой - черно-белой - коллекции вообще не было известно. Она пролежала в старинном шкафу в одном из владимирских домов у Золотых ворот - и вдруг появилась из небытия. Может быть, и цветная часть еще будет найдена?

- Женщина, которая обратилась к нам, рассказала, что Прокудин-Горский подарил эти пластинки священнику одного из владимирских храмов, - говорит сотрудница аукционного дома Елена Бучумова. - Священник, в свою очередь, в 1930-х, во время гонений на Церковь, передал коллекцию одной из прихожанок храма. Она была приближенной к семье, где все это время и хранились стеклянные фотографии. Ту женщину они с детства называли Кока...

О подлинной ценности снимков они узнали лишь в 1990-е годы, когда имя фотографа вновь стало широко известно в России. Многие, правда, сомневаются, что это действительно Прокудин-Горский, ведь никакого личного знака фотограф на слайдах не оставлял.

Но слишком многое указывает на то, что это действительно прокудинские снимки. На них множество видов города Владимира конца XIX века, детей и жены Прокудина-Горского. Плюс каждая пластина вручную пронумерована автором.

- Мы выезжали во Владимир и смотрели всю коллекцию, - говорит Елена Бучумова. - Эти снимки больше походят на своего рода инстаграм конца XIX века. Дети, жена, которая показывает "кукиш" в объектив, люди во дворе дома, домашние животные. При этом часто эти снимки перемежаются с теми, что сделаны в Крыму, Казани, Финляндии...

К нынешним владельцам коллекции приезжал эксперт, ведущий специалист по русской коллекции Библиотеки Конгресса США Гарольд Ляйх - и он тоже атрибутировал эти пластины как прокудинские.

Была возможность продать снимки туда же, в американскую библиотеку. Говорят, предлагали несколько миллионов долларов. Но нынешние владельцы хотят, чтобы коллекцию купили у них для какого-то из российских музеев.

Они уже обращались в Государственный исторический музей, Третьяковскую галерею. Все заинтересованы, но покупать не собираются.

- Сейчас музеи часто привлекают спонсоров, чтобы совершить приобретение в свой фонд. Возможно, так будет и в данном случае. Пока владельцы принципиально не хотят продавать пластины за рубеж. Как и отдавать безвозмездно какому-то музею в России, - объясняют в аукционном доме.

Стартовая цена одной пластины (а всего их более 1650-ти) - 200 тысяч рублей. Если покупателей не найдется, коллекция Прокудина-Горского продолжит храниться в семье. А это значит, что новое открытие Прокудина-Горского для широкой публики откладывается.