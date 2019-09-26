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26.09.2019 17:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тверской области под поездом закончилась дорога

Текст: Антон Валагин (Тверь)

Тверская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств схода грузового поезда на перегоне Овинище-2 - Кабожа, сообщили в ведомстве.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
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Авария произошла около 5 часов утра у поселка Сандово. Грузовой поезд с материалами для ремонта железнодорожных путей  должен был остановиться на 339 километре, но не сделал этого. Пройдя еще два километра, состав вышел на ремонтируемый участок, где шпалы и рельсы отсутствуют. Машинист применил экстренное торможение, но полностью остановить состав не успел. С рельсов сошли локомотив и два вагона со щебнем.

Пострадавших нет, ЧП не повлияло на график движения составов. Для ликвидации последствий аварии с пяти ближайших станций вызваны восстановительные поезда и локомотив для эвакуации хвостовой части состава.

Собственную проверку инцидента начала транспортная полиция.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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