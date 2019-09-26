В Тверской области под поездом закончилась дорога

Тверская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств схода грузового поезда на перегоне Овинище-2 - Кабожа, сообщили в ведомстве.

Авария произошла около 5 часов утра у поселка Сандово. Грузовой поезд с материалами для ремонта железнодорожных путей должен был остановиться на 339 километре, но не сделал этого. Пройдя еще два километра, состав вышел на ремонтируемый участок, где шпалы и рельсы отсутствуют. Машинист применил экстренное торможение, но полностью остановить состав не успел. С рельсов сошли локомотив и два вагона со щебнем.

Пострадавших нет, ЧП не повлияло на график движения составов. Для ликвидации последствий аварии с пяти ближайших станций вызваны восстановительные поезда и локомотив для эвакуации хвостовой части состава.

Собственную проверку инцидента начала транспортная полиция.