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26.09.2019,  
09:13
Текст:  Дина Непомнящая

На Чукотке впервые применили на учениях "Бастион" и установили рекорд

Учебные стрельбы с помощью берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" впервые провели на Чукотке. Ранее здесь никогда не использовалось это оружие.

Фото: Василий Батанов/РИА Новости
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Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, военнослужащие стреляли по мишени, имитировавшей вражеский корабль. Цель находилась на трассе Северного морского пути. В нее выпустили ракету "Оникс", которая преодолев 350 километров, попала "в яблочко".

Отмечается, что 200 километров ракета летела над сушей. Это рекордный показатель для данного типа оружия.

Максимальная дальность, на которую возможно отправить сверхзвуковую ракету П-800 "Оникс" - примерно 500 километров. Это значит, что, находясь на Чукотке, комплекс "Бастион" может поразить цель в любой точке восточной части Северного морского пути: от пролива де Лонга до Берингова пролива.

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