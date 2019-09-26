Открылась ежегодная конференция "Нефть и газ Сахалина”

XXIII международная ежегодная конференция "Нефть и газ Сахалина” открылась 24 сентября. Она собрала более 600 делегатов, в числе которых представители органов государственной власти, топ-менеджмент ведущих операторов нефтегазовых проектов Сахалина, крупнейшие компании-подрядчики.

Перед началом первой сессии были торжественно зачитаны обращения к участникам и организаторам конференции "Нефть и газ Сахалина - 2019”. Приветственные слова прозвучали от лица губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, первого заместителя председателя Госдумы РФ Александра Жукова, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина.

Модератором первой ключевой сессии "Сахалин и Дальний Восток России. Как реализовать нефтегазовый потенциал региона в полной мере?”, стал управляющий директор VYGON Консалтинг Григорий Выгон. Участие в ней приняли и.о. губернатора Сахалина Алексей Белик, помощник главы администрации президента РФ Кирилл Молодцов, заместитель Министра Финансов РФ Илья Трунин, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области Георгий Карлов, представитель министерства иностранных дел РФ в Южно-Сахалинске Владимир Носов, директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа министерства энергетики РФ Александр Гладков, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, президент ExxonMobil Russia Inc. Глен Уоллер, председатель Концерна "Шелл” в России Седерик Кремерс и заместитель финансового директора, Sakhalin Energy Роман Синитский.

Представители исполнительной и законодательной власти на региональном и федеральном уровнях обсудили с руководителями компаний-операторов проектов текущее и планируемое взаимодействие в области социального развития Сахалинской области.

В частности, широко обсуждался острый вопрос газификации региона. Была озвучена ранее достигнутая договоренность между губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и председателем правления ПАО "Газпром” Алексеем Миллером об ускорении работ в данном направлении с 2035 до 2025 года. Как уточнил Алексей Белик на пресс-конференции, к 2025 году 80 процентов населения Сахалина будет обеспечено газом, а оставшиеся 20 процентов - альтернативными источниками энергии. Все участники дискуссии сошлись на том, что это позволит значительно повысить уровень жизни на Сахалине, что является приоритетной социальной задачей.

Илья Трунин, сделал акцент на том, что средства, полученные федеральным бюджетом от перераспределения доходов, то есть около 50 миллиардов рублей, в полном объеме пошли на нужды дальневосточного региона. В том числе, около 15 миллиардов рублей - на Сахалинскую область. Трунин привел пример: распоряжение президента РФ Владимира Путина о беспрецедентном снижении ипотечной ставки для молодых семей на Дальнем Востоке до двух процентов будет полностью финансировано за счет средств, полученных от перераспределения доходов региона.

Кирилл Молодцов рассказал участникам конференции о том, что власть ставит перед собой две приоритетные цели: полная газификация домохозяйств в регионе и увеличение добычи на трудноизвлекаемых и шельфовых месторождениях в России в три раза к 2035 году.

Георгий Карлов, призвал коллег увеличить занятость местного населения в нефтегазовых проектах Сахалина. А руководители ЭксонМобил и "Шелл” в своих докладах подтвердили, что компаниями-операторами уже проведена серьезная работа в данном направлении. Все участники сессии единогласно признали экологичность, социокультурное взаимодействие и импортозамещение приоритетными направлениями развития отрасли.

Во второй сессии "В авангарде. Новости проектов Сахалина и Дальнего Востока России 2019.”, модерируемой Кириллом Молодцовым, выступили член правления, начальник департамента 307 ПАО "Газпром” Сергей Меньшиков, президент "Эксон Нефтегаз Лимитед” Шелли Бир, гендиректор ООО "Газпромнефть-Сахалин” Денис Крылов, гендиректор ООО "РН-Шельф-Арктика” Вадим Руданец, главный геолог Дальморнефтегеофизика (Росгео) Адександр Савицкий и главный инженер, первый заместитель гендиректора ООО "Газпром Флот” Сергей Бокарев.

Участники сессии поделились своими технологическими успехами, достигнутыми несмотря на тяжелые климатические, геологические и географические условия.

Вадим Руданец начал свое выступление с благодарности Adam Smith Conferences за организацию уникальной международной платформы для диалога операторов, сервисных компаний и представителей власти.

Шелли Бир, в числе прочего, подробно рассказала о том, почему буровая установка "Беркут” - это уникальный технологический проект в мировом масштабе.

Кроме того, Вадим Руданец и Денис Крылов в очередной раз подчеркнули, что для "Роснефти" и "Газпромнефти" Сахалин - ключевой регион.

Завершением первого дня мероприятия стала дискуссия руководителей "Как решить задачу локализации и импортозамещения нефтегазовых технологий в России?”. Модераторами выступили директор по Инновациям ФГБУ "РЭА” Минэнерго России Алексей Конев и гендиректор Центра развития коммуникаций ТЭК Ирина Есипова.

Дискуссии задал тон управляющий директор Schlumberger Нитин Гоел.

- Сфокусируйтесь на цели, к которой мы стремимся, - заявил он.

Импортозамещение крайне необходимо для стабильного долгосрочного развития нефтегазовой отрасли России.

Своим опытом в локализации и импортозамещении технологий поделились заместитель генерального директора по научно-техническому развитию и техническим продажам ПАО "Трубная Металлургическая Компания” Сергей Чикалов, начальник отдела развития российского участия "Сахалин Энерджи” Александр Лапин и управляющий директор Schlumberger Нитин Гоел.

Алексей Конев рассказал о самых эффективных, на его взгляд, формах государственной поддержки импортозамещения.

По окончании деловой программы первого дня участники конференции "Нефть и газ Сахалина” поехали на торжественный вечерний прием, организованный главой региона, чтобы продолжить обсуждение важнейших вопросов отрасли в кулуарных беседах.

По информации организаторов конференции "Нефть и газ Сахалина”