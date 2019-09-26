"Президентский" тигр из ЕАО и его сын попали в фотоловушку

Тигр Борис, которого в 2014 году выпускал на волю в Еврейской автономной области президент РФ Владимир Путин, и его взрослый сын, как выяснилось, ходят одними тропами.

Несмотря на то, что тигренок Бориса и его подруги тигрицы Светлой уже подрос, фотоловушки все еще "ловят" их в одних и тех же местах. На странице Instagram центра "Амурский тигр" выложили два видео, снятые с разницей в один день. На них запечатлено, как тигры посещают одно дерево. Заметно, что старший оставил там свою метку, а младший позже обнюхивает ее, "читая" послание.

"Сын идет по стопам отца или пока еще находится в поисках своего участка, и иногда траектории самцов пересекаются?" - комментируют происходящее сотрудники центра.

Справка "РГ"



Борис - один из трех тигрят-сирот, которых в ноябре 2012 года спасли в Приморье от неминуемой голодной смерти. Два года малыши - Боря, Кузя и Илона - жили в Центре реабилитации и реинтродукции тигров в Приморском крае, а после их было решено выпустить на волю в ЕАО. Спустя год Бориса заметили с тигрицей Светлой. Они создали пару и в 2017 году у них появились тигрята.