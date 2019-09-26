СК начал проверку после нападения медведя на дрессировщицу в Приморье

Доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда) начали приморские следователи после инцидента, произошедшего накануне в зооэкспозиции городского парка Уссурийска.

Напомним, опытная дрессировщица Вера Блищ учила молодого работника правильно убирать клетку и давать пищу хищнику, но стала жертвой нападения медведицы по кличке Манюня. Положив зверю еду, она резко встала, и у нее закружилась голова, из-за чего женщина неосознанно облокотилась на клетку. В это время хищник поранил ей ногу. Травмированную сотрудницу доставили в больницу, где срочно провели операцию. Сейчас ее жизнь вне опасности, а Манюню она считает не виноватой в случившемся.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю.