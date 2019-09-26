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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Японском море "Смерч" обстрелял "вражеский" корабль ракетами

Текст: Дина Непомнящая

К завершающему этапу заводских ходовых испытаний модернезированного малого ракетного корабля "Смерч" Тихоокеанского флота приступили в Японском море. МКР провел серию ракетных и артиллерийских стрельб.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
В Японском море крылатая ракета "Уран" ударила по дрейфующей цели

Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский, корабль выполнил несколько задач. Выпустив две ракеты нового зенитного комплекса самообороны "Оса-МА", он сбил сбрасываемые парашюты. Потом ракеты обстреляли "надводный корабль" условного противника. "Смерч" также выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной и морской целям из новой артустановки АК-176МА и 30-мм шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630.

Напомним, что в ходе недавней модернизации на базе Северо-Восточного ремонтного центра "Смерч" перевооружили. Вместе ракетного комплекса "Малахит" на нем установили комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". Кроме того, на корабле отремонтировали и заменили отдельные системы и механизмы.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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