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26.09.2019 18:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкина возмутило дело о гибели девочки в больнице Татарстана

Текст: Олег Корякин

Дело о гибели школьницы в больнице татарстанского села Новошешминск передали в центральный аппарат СК. Такое решение принял председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин по итогам личного приема граждан. Об этом сообщает Следком РФ.

Фото: iStock
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На приеме у председателя СК побывали многодетные родители из Татарстана. Они пожаловались на некачественное расследование уголовного дела о гибели в 2018 году их 16-летней дочери.

Напомним, "РГ" писала об этой трагической истории. Суть ее в том, что школьницу взялся оперировать рентгенолог, поскольку хирург был в отъезде. С операцией он не справлялся.  А когда на помощь вызвали хирурга из Казани, было уже поздно.

Однако по итогам судебно-медицинской экспертизы крайними оказались родители, которые, якобы, слишком поздно привезли дочь в больницу.

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"Чужая беда и горе - это наше дело", - сказал Александр Бастрыкин, обращаясь к следователям.

Он  жестко раскритиковал руководство следственного управления по Республике Татарстан и напомнил, что ранее  давал указание в целях объективности не проводить судебно-медицинские экспертизы в том регионе, где случилось происшествие.

Также Бастрыкин отметил, что недопустимо в данной ситуации винить родителей.

По итогам встречи глава СК России поручил забрать уголовное дело о смерти девочки в центральный аппарат, провести повторную судебно-медицинскую экспертизу в Москве или Санкт-Петербурге.В СУ Следкома по Татарстану будет проведена служебная проверка. На это время ряд следователей, криминалистов и руководителей различного уровня будут отстранены от исполнения обязанностей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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